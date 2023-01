Fribourg: Condamnations des organisateurs de deux raves

Les sanctions finissent par tomber. Le ministère public vient d’adresser des amendes aux organisateurs de deux raves qui s’étaient tenues ce printemps dans des forêts fribourgeoises. La première avait eu lieu le 16 avril au lieu-dit La Joux-des-Ponts, à Semsales. Elle avait réuni plus de 150 personnes venues faire la fête, alors que la manifestation ne disposait d’aucune autorisation. Vers 23h, les forces de l’ordre étaient arrivées sur place, avec l’intention d’y mettre un terme. Sans succès. Finalement, c’est le lendemain vers 6h du matin que les participants ont remis les lieux en état et quitté l’endroit. Trois organisateurs, qui avaient perçu une taxe d’entrée de 8 francs, avaient été identifiés et placés en détention provisoire.