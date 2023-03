France : Condamnations lourdes dans un cercle pédocriminel incestueux

Deux hommes ont été condamnés à 20 et 18 ans de prison mercredi en France pour avoir violé leurs filles respectives et les avoir offertes à leurs contacts libertins.

Deux pères de famille ont été condamnés mercredi soir par la cour d’assises de Seine-Saint-Denis à vingt et dix-huit ans de réclusion criminelle pour avoir violé leurs filles respectives, filmé leurs abus et les avoir offertes à leurs contacts libertins.

À l’issue d’un procès à huis clos de trois semaines et d’un délibéré de douze heures, Nicolas D. et Sébastien B., 45 et 42 ans, ont été reconnus coupables de viol incestueux sur mineure, corruption de mineure et enregistrement et diffusion d’images pédopornographiques. Pendant des années, ils échangeaient en ligne sur les abus sexuels qu’ils faisaient subir à leurs filles.