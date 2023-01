Grèce: Condamné à 142 ans pour trafic de migrants, il sera libéré

Grèce : Condamné à 142 ans pour trafic de migrants, il sera bientôt libéré

Dans une loi grecque datant de 2014, tout migrant accusé d’avoir conduit un canot de réfugiés encourt une peine minimale de 10 ans de prison, même s’il est prouvé que ce n’est pas un passeur et qu’il n’a pas été payé pour effectuer la traversée. La loi prévoit par ailleurs 15 ans d’emprisonnement pour toute personne morte lors du voyage et 8 ans pour chaque passager transporté.

Bon comportement et travaux généraux

Lundi, la Cour a réduit sa peine à… 8 ans de prison. En raison de son «bon comportement», de «près d’un an et demi de travaux généraux effectués» et du fait qu’il a déjà purgé deux ans et demi en prison, il sera libéré d’ici à un mois, explique l’un de ses avocats, Alexandros Giorgoulis. Le mois dernier, deux Afghans, qui avaient été condamnés à 50 ans de prison, ont été libérés en appel dans une affaire similaire.