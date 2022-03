Féminicide à Dietikon (ZH) : Condamné à 15 ans de prison pour le meurtre de sa femme

En août 2019, un homme originaire des Balkans avait frappé sa femme jusqu’à ce qu’elle perde connaissance, avant de la poignarder à cinq reprises. Après sa peine de prison, il sera expulsé pour 15 ans.

L’accusé était jugé pour des faits remontant à août 2019 : il avait d’abord frappé sa femme – dont il était séparé – à coups de poing avec une grande force et brutalité, jusqu’à ce qu’elle perde connaissance. Et alors que «la victime était complètement sans défense», il l’a poignardée à cinq reprises, rappelle le juge.

L’enquête a montré que le motif était la jalousie ou la perte de contrôle sur sa femme: l’accusation est partie du principe qu’il n’aurait pas supporté qu’elle se soit détournée de lui et refuse tout contact conjugal. Et même si le tribunal a reconnu un trouble délirant et une gestion difficile de la colère chez l’accusé, «cela n’exclut pas qu’il ait eu le désir ou l’intention de tuer sa femme avant de passer à l’acte», a déclaré le juge. Au vu de ces éléments et devant «la brutalité inimaginable» des faits, le tribunal a qualifié l’acte de meurtre et non d’homicide volontaire.