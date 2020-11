France : Condamné à 20 ans de prison pour une attaque à l’acide sur son ex-femme

La justice française a reconnu coupable de complicité d’actes de torture un Algérien de 52 ans qui avait commandité le vitriolage de son ex-épouse en 2006 à Chambéry.

Brûlée au visage et au corps

Il n’a eu aucun mot de réconfort pour son ex-épouse, absente à l’audience et pour qui «la peur et la douleur sont toujours là», comme l’a précisé le conseil de cette dernière Me Frédéric Verron, dans sa plaidoirie.