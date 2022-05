Cour suprême zurichoise : Condamné à 20 mois de prison pour avoir agressé un supporter adverse

Un Syrien avait agressé un homme avant la demi-finale de la Coupe Suisse 2018 entre le FCZ et Grasshopper. En plus de la peine d’emprisonnement, il sera expulsé pendant six ans.

Des images de caméra de surveillance avaient été diffusées après les faits. Police municipale de Zurich

La Cour suprême de Zurich a condamné ce mercredi un Syrien, aujourd’hui âgé de 27 ans, à une peine d’emprisonnement de 20 mois pour, entre autres, tentative de lésions corporelles graves. Les faits remontent au 28 février 2018. Avant le match de demi-finale de la Coupe Suisse, une soixantaine de hooligans du FC Zurich avait frappé au hasard des supporters de Grasshopper qui s’étaient rassemblés devant la Prime Tower de Zurich.

Après l’attaque, la police municipale de Zurich avait publié les enregistrements d’une caméra de surveillance et recherché des témoins. Cela avait permis d’identifier le Syrien comme étant l’auteur principal des faits. Selon l’accusation, ce dernier avait donné plusieurs coups de pied à un supporter adverse qui était à terre.

Devant la Cour suprême, il a avoué. D’après ses propres dires, il était sous l’influence de drogues et de l’alcool au moment des faits. «Je ne comprends pas pourquoi j’ai fait ça. Je me sentais probablement cool. Aujourd’hui, j’ai honte de cet acte lâche. Je suis désolé de ce qui s’est passé», a-t-il déclaré avant de s’excuser «auprès de la victime pour [son] acte et auprès du milieu du football pour les gros titres négatifs».

Déjà condamné

L’individu de 27 ans avait déjà été condamné en juin 2021 par le tribunal de district de Zurich à une peine d’emprisonnement de 28 mois pour, entre autres, tentative de lésions corporelles grave. Combinée avec un autre jugement du tribunal pénal de Bâle-Ville, la peine totale s’élevait à cinq ans et quatre mois. De plus, une expulsion de sept ans avait été prononcée. Une peine jugée trop sévère par l’avocat de la défense qui avait fait appel de la décision. Devant la Cour suprême, l’avocat a expliqué que rien n’indiquait que le prévenu ait eu l’intention de blesser grièvement la victime. «Lorsque le lésé n’a plus exercé de force, il s’est éloigné de lui», explique-t-il.

«Il faut me punir. La question est de savoir à quel point. Je souhaite un jugement juste» L’accusé

Le ministère public voulait en revanche que le jugement du tribunal de district soit confirmé, estimant que le prévenu avait agi «de manière insensée et brutale». À la fin de l’audience, l’accusé a déclaré: «Il faut me punir. La question est de savoir à quel point. Je souhaite un jugement juste».

«Le premier coup de pied n’en était pas un, mais un piétinement. Le prévenu savait ce qu’il faisait, même si tout s’est passé très vite» a dit le juge lors de la motivation du jugement. C’est pour cela que l’agression a été qualifiée de tentative de lésions corporelles graves.

Expulsion pendant six ans

Au final, la peine prononcée en première instance a été ramenée à 20 mois d’emprisonnement. La Cour suprême zurichoise a aussi prononcé une expulsion du territoire suisse pendant six ans. Si elle reconnaît que l’individu a passé presque toute sa vie en Suisse (ndlr: il est arrivé à l’âge de trois ans), elle accorde plus de poids à l’intérêt public d’une expulsion. «Le prévenu a agressé des personnes sans défense à Bâle et à Zurich. Il s’est passé trop de choses», a conclu le juge.