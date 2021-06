Viol et meurtre d’Élodie Kulik : Condamné à 30 ans de prison, Bardon plaide encore «non coupable» en appel

L’ancien plombier et tenancier de bar, reconnu coupable de l’enlèvement et de la mort de la jeune Élodie Kulik en 2002, a maintenu sa ligne de défense lundi devant les juges français.

«Gentil» ou «magouilleur»?

Sa personnalité contrastée, difficile à saisir au regard des échos dissonants de ses proches qui le décrivent pour certains comme «bon, gentil» et «serviable», pour d’autres comme un «magouilleur, flambeur» et «dragueur» invétéré, a rapidement occupé le centre des débats.

Des voix d’hommes

Le 11 janvier 2002, Élodie Kulik, directrice d’une agence bancaire, était retrouvée dénudée et partiellement calcinée à Tertry (Somme), à six kilomètres de sa voiture accidentée.

Membre du cercle intime et de la «bande de passionnés de 4x4» de M. Wiart, Willy Bardon, ancien plombier et tenancier de bar, était placé en garde à vue en 2013 avec sept proches. Plusieurs assuraient alors reconnaître sa voix dans l’enregistrement téléphonique.

«Double vie»

Car cet homme, cadet d’une fratrie de sept demi-frères et sœurs à l’enfance «heureuse», et père de famille, est présenté par certains témoins comme «sociable», entouré et «serviable», quand d’autres le voient «flambeur, magouilleur», pratiquant «l’arnaque» et le travail non déclaré, mais aussi dragueur à la consommation d’alcool excessive.