Fribourg

Condamné à de la prison ferme pour douze raisons

Un Afghan de 19 ans qui avait harcelé une adolescente, son ex-copine, jusque dans son école et tripoté de force une jeune femme dans un parking a écopé de trois mois de prison ferme.

Deux femmes ont été ses principales victimes: son ex, une ado, qu’il a harcelée chez elle, dans les transports publics et jusque dans l’enceinte de son école, ainsi qu’une jeune femme qu’il a coincée et tripotée de force dans un parking. En revanche, il a été acquitté des accusations de lésions corporelles simples et menaces. Ainsi, il a écopé de 3 mois de prison ferme, 30 jours-amende à 10 francs la journée et une amende ferme de 1000 francs.