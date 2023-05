Genève: Condamné à deux ans de prison, il est enfermé huit ans

Le centre éducatif fermé pour mineurs et jeunes adultes de Pramont, dans le canton du Valais.

Condamné à 2 ans de prison en 2015, alors qu’il avait 20 ans, un jeune homme n’a finalement retrouvé sa liberté que fin avril, huit ans plus tard. Le garçon, souffrant de troubles psychologiques et d’addictions, avait initialement été incarcéré pour brigandage et violation de domicile. Vu son profil, les juges avaient suspendu sa peine de prison au profit d’une mesure thérapeutique en milieu fermé, reconductible d’année en année en fonction de l’évolution de son état, relate la «Tribune de Genève».