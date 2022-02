Lucerne : Condamné à la prison après avoir frappé et mordu son bébé

Le Tribunal criminel de Lucerne a condamné un homme de 30 ans à 4 ans et 3 mois de prison pour tentative de lésions corporelles graves sur sa fille de 5 mois.

Ce lundi, un Suisse de 30 ans a été condamné à une peine de 4 ans et 3 mois de prison par le Tribunal criminel de Lucerne. Il répondait de plusieurs tentatives de lésions corporelles graves sur son bébé. Le Ministère public lui reprochait d’avoir secoué sa fille de 5 mois, de l’avoir frappée et de l’avoir mordue au visage. Il l’aurait aussi enfermée dans un tiroir quand elle pleurait.

L’individu aurait également frappé la mère de l’enfant et s’en serait pris à une personne qu’il ne connaissait pas lors d’une discussion en pleine rue. Le père de l’enfant n’est pas le seul à être condamné. Comme le rapporte «20 Minuten», la mère du bébé a aussi été jugée pour violation par négligence du devoir d’assistance et d’éducation. Le juge a estimé qu’elle aurait dû protéger sa fille. Elle écope d’une peine de prison avec sursis de 70 jours-amendes à 30 francs. De plus, les deux parents devront verser à leur bébé 4000 francs de dédommagement pour tort moral.