Pays-Bas : Condamné à la prison pour crimes de guerre quarante ans après les faits

L’ex-responsable de la prison afghane de Pul-e-Charkhi a été reconnu coupable, jeudi à La Haye, d’atrocités commises dans les années 1980 dans ce pénitencier réputé pour son inhumanité.

Abdul Razzaq Rafief «a traité les prisonniers de manière cruelle et déshonorante et les a arbitrairement privés de leur liberté», des «crimes de guerre» commis en violation du droit international humanitaire, a déclaré Els Kole, juge du tribunal de La Haye. Des milliers de prisonniers ont été torturés et certains exécutés, et beaucoup étaient considérés comme des ennemis du régime, a-t-elle précisé.