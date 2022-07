Affaire Le Tan : Condamné à la réclusion à perpétuité, il fait appel

Jeudi, Jean-Marc R. a décidé de faire appel de sa condamnation à la prison à vie pour le meurtre de la jeune étudiante Sophie Le Tan, en 2018, en France.

«Jean-Marc R. a fait appel aujourd’hui (jeudi) des dispositions civiles et pénales de l’arrêt de la Cour d’assises», a indiqué à l’AFP Me Pierre Giuriato, confirmant une information du quotidien régional «Les Dernières nouvelles d’Alsace (DNA)» .

Indemnités à payer

«L’appel a été interjeté par Jean-Marc R. lui-même au greffe de la maison d’arrêt» où il est actuellement détenu, a ajouté un autre de ses avocats, Me Francis Metzger, rappelant qu’il avait rapidement fait comprendre à ses trois conseils mardi qu’il entendait faire appel de sa condamnation. Il sera rejugé dans un délai d’un an, cette fois devant la Cour d’assises d’appel du Haut-Rhin, a précisé le conseil.

«J’en ai été avisé par le greffe de la Cour d’assises», a encore indiqué Me Metzger. «Il l’a fait sans me prévenir spécialement». «Il n’y a pas eu de consultation préalable, c’est lui-même qui a matérialisé la déclaration d’appel au greffe de la maison d’arrêt et non pas ses avocats auprès du greffe de la Cour d’assises», a poursuivi le pénaliste strasbourgeois.