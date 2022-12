Iran: un jeune manifestant sauvé de l'exécution

Jeunes Iraniens passibles de la peine de mort

Les deux premières exécutions liées au mouvement de contestation qui secoue l’Iran depuis trois mois, celles de Mohsen Shekari, le 8 décembre, et de Majidreza Rahnavard, le 12, tous deux âgés de 23 ans, ont suscité un tollé et de nouvelles sanctions occidentales. D’autant plus que Majidreza Rahnavard a été pendu en public plutôt qu’en prison.