Thurgovie : Condamné à trois ans de prison après avoir violé une mineure enceinte

En 2021, un jeune homme de 20 ans originaire du Maghreb avait violé une mineure qui était venue chercher refuge chez lui. Après la prison ferme, il sera expulsé du territoire pendant dix ans.

Le procès s’est tenu à huis clos pour protéger la victime. Tribunal de district d’Arbon

Un jeune homme de 20 ans originaire du Maghreb a été condamné mardi, par le tribunal de district d’Arbon (TG) à une peine de prison de trois ans suivie d’une expulsion du territoire. Au milieu de l’année 2021, il avait violé une femme encore mineure et enceinte au moment des faits. Dans un communiqué, le tribunal explique que la victime cherchait un endroit où dormir et avait trouvé refuge chez l’accusé.

Ils avaient commencé par discuter ensemble et écouté de la musique dans la chambre fermée à clé. L’accusé avait soudain attrapé la victime qui se débattait, l’avait étranglée et plaquée au sol, de sorte qu’elle ne pouvait plus se défendre. Il l’avait ensuite violée. La jeune femme avait finalement réussi à s’enfuir.

L’accusé, qui a contesté les faits, avait demandé un acquittement. Estimant que ses déclarations étaient contradictoires et invraisemblables, le tribunal a refusé d’accéder à sa requête. Il s’est plutôt basé sur les déclarations compréhensibles, détaillées et crédibles de la victime et a déclaré qu’il n’y avait aucune raison pour que la jeune femme accuse à tort le prévenu.

Prison et expulsion

Lors de la fixation de la peine, le tribunal d’Arbon s’en est tenu à la demande du ministère public. Ce qui a augmenté la culpabilité du prévenu, c’est la situation de vulnérabilité de la victime. Mineure et enceinte, elle cherchait un endroit où passer la nuit. Lors de l’ouverture du procès – qui s’est tenu à huis clos pour protéger la victime – le tribunal a ainsi rappelé que la victime avait «un grand besoin de protection dont l’accusé avait profité sans vergogne». Il a assouvi son désir sexuel contre la volonté clairement exprimée par la victime de ne pas tolérer de rapports sexuels, et ce, sans utiliser de contraception.

S’ajoute à cela le fait que le prévenu avait des antécédents judiciaires et qu’il a commis des délits pendant l’enquête en cours. De ce fait, la peine de trois ans de prison a été prononcée sans condition et sera suivie d’une expulsion de dix ans du territoire suisse. L’accusé devra en plus verser une indemnité pour tort moral de 25’000 francs à sa victime et sera responsable de toutes les conséquences et demandes de dommages et intérêts.