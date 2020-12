Justice : Condamné après la vente d’une Porsche rouillée

Le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation d’un vendeur de voitures de collection pour une Porsche qui n’avait pas été réparée dans les règles de l’art.

Six ans plus tard, l’acheteur invoqua des défauts et réclama une réduction du prix pour «dol» (tromperie intentionnelle). Le Tribunal d’arrondissement d’Arbon (TG) condamna le vendeur à payer 60’000 francs au plaignant, une décision confirmée au niveau cantonal.