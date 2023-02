Lucerne : Condamné après l’attaque d’une banque avec une hache

Un trentenaire avait menacé les employés avec une cognée. Puis était parti avec un maigre butin en bus et en taxi. La justice lui inflige 3 ans et 9 mois de réclusion.

L’homme avait braqué la banque Raiffeisen de Meggen (LU). 20min/News-Scout

Le Tribunal correctionnel de Lucerne a jugé dernièrement un homme de 30 ans. Le palmarès des infractions qu’il a commises est long: extorsion, violences et menaces répétées contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que souillures multiples de la propriété d’autrui. On lui reproche d’avoir, en juin 2021, attaqué une succursale de la Raiffeisen à Meggen. Il avait menacé un employé avec une hache et lui avait demandé de l’argent. Par peur, l’employé s’est exécuté. Avec 14’875 fr. en poche, le braqueur avait pris la fuite en bus puis en taxi. Il avait été arrêté peu de temps après. Un test rapide de drogue effectué lors de l’arrestation avait révélé qu’il avait consommé de la cocaïne et de la marijuana.

Pas content d’être incarcéré

La police l’avait placé dans le quartier cellulaire du poste. C’est alors que le trentenaire a mis un duvet dans la cuvette des toilettes et a inondé la cellule. Quatre policiers ont été chargés de faire sortir l’homme de la cellule. Il a agrippé une policière par les cheveux et une bagarre a suivi. La police a réussi à maîtriser l’homme et lui a mis les menottes aux mains et aux pieds. Il s’y est opposé avec véhémence et a fortement invectivé les forces de l’ordre.

Dans une autre cellule, il s’en est pris à la peinture des murs et il a ensuite été transféré dans une autre prison. Là, il a souillé à deux reprises la cellule avec ses excréments et son urine, en barbouillant les murs d’inscriptions et de croix gammées, et a commis d’autres dégradations matérielles, selon le jugement. Le tribunal correctionnel a condamné le trentenaire à une peine de 3 ans et 9 mois de prison. Il devra également payer les frais de justice, qui s’élèvent à près de 40’000 francs. Le jugement n’est pas encore définitif. Un appel a été déposé.

Ne ratez plus aucune info Pour rester informé·e sur vos thématiques préférées et ne rien manquer de l’actualité, inscrivez-vous à notre newsletter et recevez chaque jour, directement dans votre boîte mail, l’essentiel des infos de la journée.