Vaud: Condamné après le décès d’un ouvrier, un patron voit sa peine réduite

Si on veut acter que dans le domaine de la construction, un patron ne peut être condamné pour dol, on n’aurait pas pu s’y prendre mieux.

«Dire que ce dispositif ne m’enchante pas relève de l’euphémisme. Vous avez un patron, dont les manquements entraînent le décès d’un ouvrier. Il est moins durement sanctionné qu’une personne qui aurait roulé un dimanche matin un peu vite et qui serait condamnée à une peine de un à quatre ans de prison par l’entremise de Via sicura. Je n’ai pas les mots pour expliquer à mes clients la mansuétude du Tribunal cantonal, a déclaré Me Gilles-Antoine Hofstetter, défenseur des parents du défunt. Si l’on veut acter que dans le domaine de la construction, un patron ne peut être condamné pour dol, on n’aurait pas pu s’y prendre mieux. On ne reproche pas au prévenu d’avoir consciemment tué son ouvrier, mais d’avoir consciemment mis sa vie en danger.»