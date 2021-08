Vaud : Condamné après un accident fatal à un cycliste

Un jeune conducteur vient d’écoper d’une peine pécuniaire avec sursis. En 2019, victime d’apnées du sommeil, il avait perdu la maîtrise de son véhicule. Le conducteur du deux-roues avait succombé.

Près de deux ans après l’accident qui a coûté la vie à un cycliste de 52 ans, mortellement fauché par un véhicule utilitaire, l’épouse de la victime cherche toujours la consolation. Devant le Tribunal de police d’arrondissement de La Côte (VD), le conducteur lui a présenté ses excuses et ses condoléances, rapporte lacote.ch . Les faits se sont produits en septembre 2019, à Aclens . Le conducteur, âgé de 22 ans au moment des faits, pris d’un soudain coup de barre, avait perdu la maîtrise et avait percuté le cycliste. Lors de l’audience, il a reconnu avoir ressenti cette grosse fatigue mais a expliqué n’avoir pas trouvé d’endroit pour s’arrêter sur cette route cantonale.

Entre-temps, l’explication de ses symptômes est tombée: le jeune homme souffre d’apnées du sommeil, qui lui ont été diagnostiquées alors qu’il passait divers examens dans le but de récupérer son permis de conduire. Le Tribunal a toutefois estimé que le conducteur s’était rendu coupable de conduite en état d’incapacité ainsi que d’homicide par négligence et l’a condamné à 120 jours-amende avec sursis, et à une amende de 720 francs.