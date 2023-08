Vaud: Condamné après une virée mortelle en bateau

Le corps d’un homme noyé a été retrouvé dans les environs de Nyon en 2020. Getty

Il avait remplacé un collègue pêcheur professionnel et pris les commandes de son bateau à moteur en compagnie d’un ami, en décembre 2020. Mais ce jour-là, c’est sur une note macabre que la sortie lacustre avait pris fin dans les environs de Nyon. Le pilote, qui connaissait mal l’embarcation, n’avait pas réussi à faire reprendre suffisamment de vitesse à la barque après avoir redémarré le moteur et accéléré. L’eau du lac avait alors inondé le pont depuis l’arrière. Ignorant l’existence d’un second autovideur dans l’embarcation, le pilote avait anéanti bien malgré lui toute chance de vidange du bateau. Le moteur avait fini par caler à 50 m du rivage. ­L’arrêt brusque ayant fait déferler les vagues à l’intérieur du bateau, ­celui-ci avait fini par chavirer.

Corps repêché par les secours

Les deux occupants s’étaient alors jetés à l’eau, sans avoir mis les gilets de sauvetage qui se trouvaient sur le canot ni averti les secours. Et au lieu de rester agrippés à la coque qui flottait à l’envers, les deux hommes avaient pris l’option de nager habillés dans une eau à 9 degrés et où la profondeur atteignait 2 m 50. À bout de forces sous le poids de ses habits détrempés, le passager s’était appuyé sur son ami, à tel point que les deux hommes s’étaient retrouvés immergés. Si le pilote a réussi à se dégager et à rejoindre la berge, son compagnon a été moins chanceux. Son corps avait été repêché par les secours trente minutes plus tard.

Même si la famille du défunt a décidé de ne pas porter plainte, la justice est entrée en action. La procureure a notamment reproché au prévenu de ne pas avoir contrôlé l’équipement du bateau avant d’embarquer et son manque de connaissances techniques. Reconnu coupable d’homicide par négligence et de conduite d’un bateau sans permis, l’homme a écopé de jours-amende avec un sursis, d’une amende de 900 francs. et il devra payer des frais de procédure de près de 5000 francs.

