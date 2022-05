Canton de Zurich : Condamné en appel à 13 ans de prison pour un meurtre commis en 1997

La Cour suprême de Zurich a condamné ce lundi un Italien de 78 ans pour le meurtre d’une millionnaire dans une villa de Küsnacht (ZH).

La Cour suprême de Zurich a condamné lundi un Italien, aujourd’hui âgé de 78 ans, à 13 ans de prison pour un meurtre qui remonte à 1997. Elle a ainsi confirmé le jugement de l’instance précédente (voir encadré). Le 5 juillet 1997, le corps d’une femme de 86 ans avait été trouvé dans une villa de Küsnacht (ZH). La veuve gisait dans la buanderie, les bras attachés dans le dos et avait été brutalement battue.

Devant la Cour suprême, l’homme de 78 ans a clamé son innocence. «Je suis accusé d’un meurtre que je n’ai pas commis.» Selon ses dires, «tout est faux» dans l’acte d’accusation. Comme lors de son précédent jugement, l’accusé n’a pas nié s’être rendu dans la villa de la veuve. Il aurait eu des relations sexuelles avec la femme de 86 ans, et ce pendant près de neuf mois. «J’allais une à deux fois par mois chez elle. Elle me payait pour ses fantasmes sexuels», a-t-il affirmé lundi. Elle lui aurait versé 300’000 francs. «Seul un fou ferait une chose pareille. Je ne frapperais jamais une femme qui me paie autant d’argent. Seul un imbécile ferait ça», a-t-il ajouté.