L’activiste climatique qui avait participé à l’occupation des Retraites populaires (RP) début 2019 alors qu’il était mineur a vu sa condamnation confirmée par le Tribunal cantonal. «J’avais l’espoir d’être blanchi, car cette action était non violente et utile, estime Zacharia Dridi. D’ailleurs, contrairement à l’affaire Credit Suisse, les Retraites populaires n’avaient pas porté plainte et ont admis par la suite que cet événement les avait poussées à cesser d’investir des énergies fossiles.»