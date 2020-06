Condamné, il doit rembourser près de 4 millions à Berne

Rédiger un nouveau commentaire

Salman Cavus 29.06.2020 à 12:40

Si on commence à exposer les pots de vin, faut surtout pas ouvrir les dossiers en suisse ! On va vite se rendre compte que 90 pourcent de notre argent vient de pots de vins et de blanchiment en suisse ! Aussi blanc que possible, aussi légal que nécessaire !