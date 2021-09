Lausanne : Condamné, le cofondateur d’XR fera appel

Le verdict du premier procès de la série des 200 activistes d’Extinction Rebellion jugés est tombé. La peine est moins lourde qu’attendue.

Le premier verdict est tombé mardi soir. Le cofondateur d’Extinction Rebellion (XR) Lausanne, Antoine Thalmann, a écopé d’une peine plus légère que ce qui était requis par le Ministère public, relate «24 heures». Le prévenu devra donc s’acquitter non seulement des frais de justice de 700 francs, mais aussi de 70 jours-amende à 20 francs avec trois ans de sursis et à 1000 francs d’amende.