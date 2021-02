Prescription, ou pas?

Le président Hanspeter Meister a ajouté quelques réflexions sur le sujet de la prescription. Le fait qu'il ne soit plus possible de prouver qu'il y a eu des rapports sexuels entre le père et la fille est dû en grande partie au fait que les faits ont eu lieu il y a trop longtemps. En particulier dans le cas des infractions sexuelles, où il n'y a généralement que deux protagonistes, plus il faut de temps pour prouver un délit, plus cela devient difficile à démontrer qu’il a eu lieu. «C’est pour cela qu’il y a prescription.» Il a ajouté qu'il y avait de nombreuses bonnes raisons pour que les abus graves commis sur des enfants de moins de 12 ans ne soient plus prescrits en vertu de la nouvelle jurisprudence. «Mais il y a encore des personnes qui ne sont pas de cet avis.»