Condamné pour avoir abusé de jeunes qu’il coachait

Sept ans et neuf mois d’emprisonnement. C’est le verdict prononcé dernièrement par le tribunal de district de Wil (SG) à l’encontre d’un homme âgé aujourd’hui 32 ans. Entre 2016 et 2020, le prévenu, alors responsable de l’encadrement de jeunes dans une école secondaire, a profité d’une relation de confiance existante avec quatre jeunes membres de l’association pour satisfaire ses désirs sexuels. Selon le «Tagblatt», les victimes avaient parfois moins de 15 ans au moment des faits et entre 9 et 13 ans de moins que lui.