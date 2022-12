Berne : Condamné pour avoir abusé du drapeau suisse pour collecter des dons

Un Roumain a prétendument collecté des dons et utilisé le blason suisse, tout cela dans le cadre d’une escroquerie. Le parquet régional de l’Oberland l’a condamné par ordonnance pénale. En mai 2022, le jeune homme de 26 ans avait prétendument collecté des fonds pour des enfants handicapés et sourds-muets devant un commerce de Thoune, comme il ressort d’une ordonnance pénale.

Pour ce faire, il a utilisé des feuilles de collecte «totalement falsifiées» et a prétendu collecter des fonds pour Handicap International. Mais ce n’était pas vrai. L’homme a utilisé les sommes récoltées pour financer son train de vie, comme le précise l’ordonnance pénale. On ne sait pas combien d’argent il a récolté. Mais cela ne devait pas être beaucoup, car l’homme s’est fait démasquer après dix minutes de collecte. De plus, il a utilisé le drapeau suisse en en-tête de sa feuille de signature de dons. Or, en Suisse, toutes les armoiries, drapeaux et autres emblèmes de la Confédération, des cantons, des districts, des arrondissements et des communes sont protégés par le droit des marques.