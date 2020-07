Neuchâtel

Condamné pour avoir abusé d’une ado qu’il avait droguée

Un Dominicain de 21 ans a, entre autres, donné du Xanax à deux fugueuses de 13 et 16 ans, avant d’avoir des rapports sexuels avec au moins l’une d’elles. Il a été condamné à 42 mois de prison et sera expulsé de Suisse.

Dans un procès qui s’est tenu jeudi à Neuchâtel, le nombre de chefs d’accusation était particulièrement important. Et, au final, l’accusé a été condamné à 36 mois de prison ferme pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, et six mois de plus pour: vols, abus de confiance, consommation et vente de stupéfiants, ainsi que dommages à la propriété. En outre, il sera expulsé durant sept ans et devra donc retourner en République dominicaine, explique «Arcinfo».