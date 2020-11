Les divorces sont souvent houleux et compliqués. Et pour certains, tous les coups sont permis. C’est le cas de ce trentenaire irakien séparé de son épouse palestinienne. Selon «La Liberté», en août 2018, il a saisi les autorités judiciaires pour signaler que sa femme et la famille de celle-ci soutenaient activement le Hamas, une organisation palestinienne considérée comme une entité terroriste par plusieurs états. S’estimant calomniée et diffamée, l’épouse a riposté par une plainte pénale. Le mari s’est également attaqué à l’avocat et au frère de la Palestinienne qui, eux aussi, porté plainte. Le Ministère public fribourgeois vient de donner raison au trio de plaignants. Le mari dénonciateur a été condamné à un mois de jours-amende avec sursis pour diffamations répétées et menaces.