Le macaque berbère figure sur la liste rouge des espèces menacées d’extinction. Ce singe a complètement disparu en Tunisie et est en déclin en Algérie et au Maroc.

Connu des services de police, un habitant d’Évian (Haute-Savoie/F) a ajouté un nouveau délit, plus étonnant, à sa liste: la détention d’un macaque de Barbarie. Mardi, il était jugé au Tribunal de Thonon pour trafic de stupéfiants en récidive, détention d’arme, et celle non autorisée d’un animal non domestique, en l’occurrence un singe en voie d’extinction au Maroc et en Algérie.