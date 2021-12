Zurich : Condamné pour avoir annoncé l’emplacement des radars

Il a averti, via Instagram, où se trouvaient des contrôles de police. Un habitant de Winterthour a écopé de 1800 francs d’amende.

Plus de 6500 personnes suivaient les conseils de l’alerteur.

Un habitant de Winterthour, âgé de 29 ans, annonçait des contrôles de vitesse et de circulation sur son compte Instagram. Le jeune homme avait plus de 6500 personnes qui suivaient son compte qui est aujourd’hui fermé. Il s’est retrouvé mardi devant le tribunal de district de Winterthour pour cinq annonces qu’il a faites entre février et mai de cette année. Devant le juge, le prévenu a avoué: «J’ai commis des erreurs, mais je trouve la peine requise disproportionnée». Le Ministère public a requis une amende de 16’200 francs ainsi que le paiement des frais de procédure.