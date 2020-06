Valais

Condamné pour avoir couché avec une ado, il n’écope d’aucune peine

Un Syrien a été reconnu coupable d’actes sexuels avec des enfants. Mais comme, depuis, il a épousé la jeune fille et que celle-ci a retiré la plainte déposée à l’époque, le Tribunal a renoncé à sanctionner le trentenaire.

La jeune femme a aussi retiré sa plainte. Et au procès, la semaine passée, elle a contesté tout mariage forcé, même si cette union a bel et bien été arrangée. Les frais de la cause, près de 2000 francs, ont cependant été mis à la charge du condamné, vu que ses actes ont déclenché l’enquête.