Fribourg: Condamné pour avoir cultivé 168 plants de cannabis

Dans un petit village campagnard, la police fribourgeoise a interpellé un trafiquant de cannabis et effectué une saisie non négligeable, il y a environ une année. Les forces de l’ordre ont en effet déterré 168 plants de chanvre partiellement destinés à la vente, que le quinquagénaire cultivait dans son garage. Et, à son domicile, elles ont encore retrouvé 180 grammes de marijuana, 78 grammes de CBD, 33 grammes de pollen de cannabis et 37 boulettes de haschich.