Condamné pour avoir dit à une stagiaire: «T’es bandante»

Le quadragénaire était aussi accusé d’avoir pris la main de la jeune femme pour la mettre sur son sexe par-dessus son pantalon. Faute de témoins, il a été acquitté sur ce point. Getty Images

Ni l’euphorie du moment, ni le cadre informel de la soirée ne justifient sa grossièreté. C’est l’avis du Tribunal de police qui a condamné, mardi dernier, un travailleur social pour avoir tenu des propos inadéquats à une jeune femme encadrée par l’association, où il occupait un poste de responsable.

«J’ai renchéri bêtement»

Lors d’une soirée arrosée entre membres de l’équipe et bénéficiaires, le quadragénaire avait dit à la stagiaire, alors âgée de 20 ans, «t’es carrément bandante», tout en la qualifiant de «bombasse». Puis, il aurait pris sa main pour la mettre sur son sexe par-dessus le pantalon, en ajoutant: «Le 25 juin, on s’appelle et on pine.» Condamné à une amende de 500 francs par ordonnance pénale en mars dernier, le prévenu avait fait recours, niant avoir prononcé cette dernière phrase, ainsi que le geste.

D’une voix difficilement audible, lors du procès, il a assuré que son intention première était de complimenter la plaignante. Ses mots étaient à prendre sur le ton de l’humour et s’inscrivaient dans le cadre d’un jeu de séduction entre eux. «Elle souriait et moi j’ai renchéri bêtement.» Que nenni, a rétorqué l’avocate de l’accusation, Me Claire Dornier. «Aucun jeu de séduction n’a jamais existé, ni avant, ni pendant la soirée», qui s’est déroulée sur la plaine de Plainpalais en été 2021. «Il a profité d’un moment à l’écart des autres pour adopter le comportement d’un vrai prédateur.»

À la manière d’un prédateur

Pourquoi dès lors la jeune femme n’a-t-elle pas montré un quelconque signe de gêne? a relevé la défense. «Elle aurait pu crier, faire signe au reste du groupe.» Mais pour la présidente du tribunal, peu importe. Au vu de la différence d’âge entre les deux protagonistes et le statut hiérarchique de l’accusé, ce dernier ne pouvait ignorer que son attitude risquait d’importuner la jeune femme. «Il a minimisé son comportement et sa prise de conscience n’est pas aboutie.» L’homme, employé dans une structure destinée à des jeunes fragilisés, s’est ainsi rendu coupable de désagréments causés par la confrontation à des actes d’ordre sexuel, soit lorsqu’on importune quelqu’un par des attouchements ou des paroles grossières.

Le doute profite à l’accusé

Si le nouveau jugement rejoint les conclusions du Ministère public au sujet des propos graveleux, il diffère concernant la main posée sur le pantalon. Cette fois, la juge a estimé que le doute devait profiter à l’accusé. En l’absence de témoin, le prévenu a été blanchi sur ce point. Ce faisant, l’amende prononcée à son encontre a été revue à la baisse, passant à 300 francs. Il devra également s’acquitter des frais de procédure de la plaignante, qui s’élèvent à 2450 francs.

Un verdict porteur d’espoir

«Je me sens libérée», a confié la plaignante après l’annonce du verdict. Son avocate, elle, a salué «sa démarche très courageuse. Ce n’est pas évident de s’opposer à une figure d’autorité, surtout vu son jeune âge. Par le passé, les femmes se questionnaient davantage sur leur responsabilité lorsqu’elles étaient confrontées à ces situations. Aujourd’hui, il y a une prise de conscience de la gravité des faits. Ce verdict est un message d’espoir. Il montre que les victimes peuvent obtenir gain de cause et que ça n’est pas inutile de saisir la justice.»

Des affaires rares au tribunal «Rares sont ceux qui font recours», a souligné Me Dornier. Cette année, sur les 19 ordonnances pénales rendues par le Ministère public pour des affaires similaires, le travailleur social fait partie des deux seuls accusés ayant contesté leur verdict. L’an dernier, personne n’a fait opposition. Au total, en deux ans, deux recours ont été déposés sur 38 jugements. Ce type d’objets arrive donc très rarement devant le tribunal. «Nous-mêmes avons été surpris, surtout que le prévenu avait admis une partie des faits», a déclaré l’avocate de l’accusation, pointant du doigt le toupet du quadragénaire pour avoir demandé une indemnisation. Face à une défense qui a joué sur la corde sensible, assurant que ce procès avait dévasté le responsable– qui a été licencié avec effet immédiat juste après les faits –, la défenseuse a remis les points sur les i. «Ici, il n’y a qu’une seule victime et c’est ma cliente!»