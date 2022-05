Lucerne : Condamné pour avoir enlevé et violé une prostituée

Le tribunal criminel lucernois a condamné un Portugais de 29 ans à sept ans et six mois de prison. Il sera ensuite expulsé du territoire pendant dix ans.

1 / 1 Le tribunal criminel a retenu de nombreuses condamnations. 20min/Gianni Walther

Le tribunal criminel de Lucerne a condamné un Portugais, aujourd’hui âgé de 29 ans, à sept ans et six mois de prison pour viol, contrainte sexuelle multiple, enlèvement et séquestration, ainsi que plusieurs infractions à la loi sur les stupéfiants.

Les faits remontent à décembre 2015. L’individu s’était rendu avec un collègue auprès d’une prostituée dans un quartier de Lucerne. Il avait alors convenu avec elle d’un rapport sexuel pour lui et son passager à l’arrière de la voiture. Il était soudain sorti de la voiture et avait poussé la prostituée dans son véhicule. Selon le jugement du tribunal, «il est clair que la femme frappait aux vitres et criait en quittant le trottoir». Cette dernière a réussi à avertir une collègue par téléphone, qui a à son tour alerté la police. La victime a tenté de décrire le trajet de la voiture en se basant sur les panneaux routiers.

Proche de Buchrain (commune du canton de Lucerne), l’homme avait alors forcé la travailleuse du sexe à avoir des relations sexuelles orales, l’avait violée et lui avait également ordonné de masturber son passager. Les deux individus avaient ensuite abandonné la victime au bord de la route et étaient repartis. Retrouvée inconsciente, elle avait été transportée à l’hôpital.

Infractions à la loi sur les stupéfiants

Lors du jugement, il a aussi été révélé que l’accusé avait commis en 2019 diverses infractions à la loi sur les stupéfiants, notamment en transportant une quantité totale de cocaïne de près de 2,3 kilos. Il s’était procuré cette drogue, l’avait découpée en portions et l’avait vendue à divers acheteurs.

En plus de la peine de prison de sept ans et six mois, l’accusé sera ensuite expulsé du pays pour dix ans. Il devra aussi verser à sa victime une indemnité pour tort moral et les frais de procédure d’un montant d’environ 47’900 francs. Le jugement est définitif. Une procédure séparée devra déterminer dans quelle mesure le passager s’est rendu coupable d’une infraction.