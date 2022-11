Berne : Condamné pour avoir, entre autres, menacé de tuer le chien de son ex

En février dernier, un homme de 22 ans s’est introduit dans l’appartement de son ex-petite amie et de sa mère alors qu’elles étaient absentes. Sur place, il a emporté leur chien, un MacBook et un smartphone. Le soir même, selon l’acte d’accusation, l’homme a exigé de son ex qu’elle s’excuse auprès de son père pour une dispute passée, faute de quoi il tuerait le chien et détruirait les appareils électroniques. Le lendemain matin, il a ramené le chien et le smartphone, et détruit le MacBook.