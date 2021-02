Le prévenu s’est aussi rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration en logeant chez lui des individus sans autorisation de séjour et en employant des personnes sans les autorisations nécessaires.

Accusé d’avoir détourné une partie de l’argent de son prêt Covid à des fins personnelles, R.* a reconnu l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Dans le cadre d’une procédure simplifiée, il a donc dans le même temps accepté la sanction requise par la procureure, soit une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis complet et trois ans de délais d’épreuve. Le Ministère public, lui, a renoncé à expulser du pays le prévenu qui est au bénéfice d’un permis de séjour. R. a dix jours, à compter de mardi, pour faire appel de la décision du Tribunal, mais il a «peu de chance d’obtenir gain de cause», dans la mesure où il a avoué ses actes, rappelle la présidente.

Séjours illégaux et travail au noir

R. s’est également rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. En effet, de septembre à octobre 2020, il a logé à son domicile trois individus sans autorisation de séjour en Suisse et employé plusieurs personnes sans les autorisations nécessaires, entre mars 2019 et juin 2020.