Un Albanais condamné pour avoir escroqué 1,2 million à deux hommes

Le tribunal de district de Hinwil (ZH) a récemment condamné un Albanais, aujourd’hui âgé de 25 ans, à une peine d’emprisonnement avec sursis partiel et à une expulsion de cinq ans pour escroquerie. En trois ans, il a soutiré 1,2 million de francs à deux hommes: l’un de l’Oberland zurichois et l’autre du canton de Saint-Gall.

L’Albanais a su se montrer présent et leur faire part de sentiments amicaux. Peu après, il leur a fait croire qu’il avait des difficultés financières. En leur demandant de l’argent, il a promis qu’il les rembourserait grâce à un héritage qu’il devait toucher et les plus de 195’000 francs que lui devait un ami. Les deux hommes ont cédé: celui de l’Oberland zurichois lui a versé près de 400’000 francs et le Saint-Gallois plus de 800’000, soit un total de 1,2 million de francs.