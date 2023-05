Condamné pour avoir fait chanter son ex et menacé de la tuer

Le ministère public de Lucerne a récemment condamné un homme, aujourd’hui âgé de 21 ans, pour voies de fait, abus multiples d’une installation de télécommunication et insultes, menaces et contraintes multiples, escroquerie et blanchiment d’argent. Sa peine pécuniaire totale se monte à 4150 francs.

L’accusé a entretenu une relation on-off avec une femme pendant deux ans et demi. En décembre 2022, elle a définitivement rompu avec lui. L’homme, qui l’avait déjà agressée physiquement (coups de pied et gifles) en novembre, a commencé à la menacer.

Escroquerie sur Facebook

Cela a débuté sur WhatsApp où il lui envoyait des messages tels que «Tu veux encore un coup de pied comme la dernière fois?» ou «Je te battrai demain à l’hôpital». Il a aussi menacé à plusieurs reprises via messages de la torturer et de la tuer. Quand ils étaient en couple, la victime et son agresseur avaient fait plusieurs vidéos pendant leurs rapports sexuels. L’homme s’est servi de ça en menaçant son ex de transmettre ces vidéos à tous ses amis si elle ne répondait plus à ses appels. Il a aussi dit qu’il se rendrait chaque jour sur son lieu de travail.