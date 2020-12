Jusqu’à l’hôpital pour animaux de Berne

Marshmallow souffrait de plusieurs fractures aux pattes et au bassin, ainsi que d’atteintes à la tête et aux poumons. Son propriétaire a raconté l’avoir emmené chez plusieurs vétérinaires genevois, avant de se rendre à l’hôpital pour animaux de Berne. Là, on lui a indiqué qu’une opération à 10’000 francs était possible, mais que son chat devrait être nourri avec une sonde pour le restant de ses jours. «J’ai pris la décision de le faire euthanasier», a relaté le jeune homme, qui a dit vouloir «oublier cette histoire au plus vite et passer à autre chose».