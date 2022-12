Canton de Soleure : Condamné pour avoir forcé une fille de 16 ans à se prostituer

Un homme, aujourd’hui âgé de 28 ans, a été jugé mardi par le tribunal d’instance de Bucheggberg-Wasseramt (SO). Accusé de traite d’êtres humains, de contrainte sexuelle, d’une tentative d’interruption de grossesse punissable, de lésions corporelles simples et de contrainte, il a été condamné à dix ans et six mois de prison et à une amende de 2700 francs, ainsi qu’à une réparation pour tort moral de 50’000 francs.