Justice: Condamné pour avoir harcelé une femme durant des années

Un homme a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de Bâle-Campagne à une peine pécuniaire avec sursis de 30 jours-amende à 130 francs et à une amende de 700 francs pour menaces, contrainte, présentation spontanée de pornographie et harcèlement sexuel. Avec les frais, il doit verser 4265 francs. Ce sexagénaire, originaire du Leimental (BL), a harcelé des années durant une jeune femme de sa commune en lui envoyant des lettres à caractère pornographique.

Son manège a duré de mai 2020 à juin 2022. L’homme envoyait les missives depuis son lieu de travail. L’ordonnance pénale cite des extraits des fantasmes sexuels du condamné avec des phrases du style: «On ne voit pas tous les jours une femme aussi belle et mince avec une poitrine aussi…» écrivait-il dans sa première lettre. Les choses n’en sont pas restées là. Par la suite, il a également joint à une lettre une image pornographique. En novembre 2020, il a même menacé d’installer une «minicaméra dans son jardin» si elle continuait à vouloir l’éviter. En effet, terrorisée par son harceleur, la victime empruntait un itinéraire différent pour rentrer chez elle. Finalement, après la troisième lettre, en juin 2022, la jeune femme en a eu assez et a déposé une plainte pénale pour menaces, pornographie et harcèlement sexuel.