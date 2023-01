Canton de Fribourg : Condamné pour avoir incité au suicide des antispécistes

En août dernier, des propos virulents avaient été adressés par mail à l’association Écologie et Altruisme, à la suite de la distribution d’un tout-ménage dans le canton de Fribourg.

À la suite de la distribution d’un tout-ménage dans les foyers du canton de Fribourg, informant de la tenue d’une marche contre le spécisme en août dernier, un homme avait alors, via un courriel, incité au suicide les membres de l’association Ecologie et Altruisme, à l’origine de la manifestation. Reconnu coupable de menaces, ce quadragénaire a été condamné fin décembre par le Ministère public à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 160 francs, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’une amende de 500 francs. Mercredi, l’association qui avait porté plainte a annoncé, via un communiqué, faire opposition à cette ordonnance pénale, considérant ce jugement insuffisant.