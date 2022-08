Lucerne : Condamné pour avoir menacé de brûler le visage de son amie

Un homme âgé de 27 ans a séquestré une femme et l’a menacée de la brûler et de la tuer. Il a été condamné par la justice.

En 2019, une dispute avait éclaté entre lui et sa petite amie. Il avait demandé à cette dernière de faire des captures d’écran de son téléphone portable. Il voulait savoir si elle avait visité un certain site web. Plus tard, la situation a dégénéré dans sa chambre, dans l’appartement familial. Il l’a retenue là pendant au moins dix minutes et l’a menacée avec une bombe de shampoing sec et un briquet. Si elle avait effacé son historique de navigation, il lui brûlerait le visage et les cheveux. Il l’a également menacée de mort.