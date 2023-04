Lausanne: Condamné pour avoir mis sa femme et leur fille «en danger par orgueil»

Un freinage d’urgence avait immobilisé l’auto. Getty Images/iStockphoto

Debout, mains croisées, cheveux hirsutes et grisonnants, Jorge* écoute la lecture du jugement prononcée par la présidente du Tribunal de Lausanne. «Votre culpabilité est lourde et les faits sont graves», a rappelé la magistrate au quinquagénaire poursuivi pour avoir mis en danger la vie de sa femme et celle de leur fille alors qu’il était au volant.

Les faits avaient eu lieu en septembre 2021 à Renens: passagère derrière le conducteur Jorge, l’épouse avait réitéré son envie de divorcer. Le père de famille avait mis les gaz et déclaré à sa femme et à leur fille alors âgée de 22 ans: «Si je dois mourir, vous devez mourir avec moi.» L’accident avait pu être évité de juste. La vigilance et le reflexe d’une automobiliste avaient empêché un choc frontal.

«Vous avez consciemment et volontairement mis en danger la vie de votre épouse et de votre fille par orgueil. Leurs déclarations ont été constantes, claires, concordantes et sans volonté de vous accabler», a poursuivi la présidente. Reconnu coupable de menaces qualifiées et de mise en danger de la vie d’autrui, l’ouvrier portugais a écopé d’une peine de 12 mois de prison dont la moitié est avec sursis. Mais il n’aura quasiment pas à purger la partie ferme de la peine. Il a en effet passé plus de 160 jours en détention avant jugement. De la peine ferme, il faudra également déduire dix jours supplémentaires pour cause de détention en zone carcérale, soit dans des conditions illicites.

«Vous auriez pu être expulsé. Mais nous avons décidé d’appliquer la clause de rigueur. Vous êtes bien intégré et vous êtes en Suisse depuis trente ans», a indiqué la présidente de la Cour.

*Prénom d’emprunt