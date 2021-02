Le Tribunal de police de La Côte a rendu son verdict vendredi. Sur le banc des accusés, un sexagénaire poursuivi pour avoir agressé deux agents des forces de l’ordre de Nyon (VD) lors d’un contrôle routier, près de Prangins en 2018. La justice vaudoise n’a pas adhéré au scénario du prévenu, qui assure avoir lui-même été victime de violences policières. La justice s’est ralliée à la version des policiers et a condamné l’automobiliste à une peine privative de liberté de 90 jours, ainsi qu’une sanction pécuniaire de 18 jours-amende à 30 francs le jour avec sursis pendant deux ans. Par ailleurs, une amende de 120 francs lui a été infligée, a révélé « La Côte ».

Le sexagénaire, un habitant de la région, qui venait de griller un feu rouge lorsqu’il a été interpellé par les forces de l’ordre, était accusé de lésions corporelles graves, il avait notamment mordu l’un des deux agents, jusqu’à lui sectionner le tendon d’un doigt. Le Tribunal n’a toutefois retenu que les griefs de lésions corporelles simples, dommage à la propriété (pour avoir brisé la montre d’un policier), violence ou menaces contre les autorités, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation, conduite sous l’influence de l’alcool et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. En plus de 5’000 francs d’indemnités pour réparation du tort moral en faveur des deux policiers, la justice a contraint l’homme à poursuivre son traitement ambulatoire psychiatrique et médicamenteux.