Fribourg: un camion provoque un carambolage fatal

Six véhicules, dont un poids lourd, ont été impliqués dans le carambolage.

Un tragique accident s’est produit le soir du 12 novembre 2021, peu avant 18h. Alors qu’il se dirigeait de Givisiez en direction de Fribourg sur la cantonale, au volant de son train routier – un tracteur à sellette avec semi-remorque –, un chauffeur n’a pas remarqué que les véhicules qui le précédaient s’étaient arrêtés. Malgré un freinage de dernière minute, il a percuté de plein fouet une première voiture. Cette dernière a été propulsée contre celle qui se trouvait devant elle, avant de finir sa course contre une glissière de sécurité. Le conducteur, âgé de 77 ans, est décédé sur place.

Dans son embardée, le camion a ensuite tenté une manœuvre d’évitement vers la gauche. Mais cela n’a pas suffi. Il a embouti l’arrière latéral gauche de trois autres voitures. Et ce n’est que 81 mètres après le premier choc que le poids lourd s’est finalement arrêté. En parallèle, les voitures se sont fracassées les unes contre les autres, le carambolage ayant impliqué quatre véhicules, en plus de celui du conducteur décédé et du camion. Toutes les victimes ont porté plainte.