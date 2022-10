Canton de Saint-Gall : Condamné pour avoir suivi et photographié une femme à son insu

Il venait d’abord tous les mois, puis de plus en plus souvent – jusqu’à trois fois par semaine. Cela a duré jusqu’à la fin du mois de juin 2022. D’après l’ordonnance pénale, il se cachait dans les prairies environnantes avec un appareil photo numérique. «Il a pris des photos et des vidéos en cachette et sans le consentement de la femme», peut-on lire. L’accusé a ensuite conservé les enregistrements sur lequel on peut voir la femme en sous-vêtements et nue à l’intérieure de son appartement sur une carte mémoire externe – qui a été retrouvée par la police.