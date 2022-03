Lucerne : Condamné pour avoir tyrannisé des années durant sa partenaire

Un quadragénaire a été puni de 3 ans et 11 mois de réclusion pour avoir battu presque quotidiennement et violé sa partenaire.

Expulsé de Suisse

Une nuit, il y a également eu viol. Le quadragénaire est passé outre la résistance physique et verbale de la victime. Il soupçonnait sa compagne de le tromper et l’avait forcée à ce rapport. En outre, cet homme consommait de la drogue. Pendant des mois, il a pris quotidiennement entre 2 et 3 grammes de cocaïne et a également pris le volant en étant sous l’emprise de la drogue.