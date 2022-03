Lucerne : Condamné pour avoir volé 104’500 francs à une femme démente

Un homme vient d’être condamné par la justice: il a dépouillé une octogénaire démente après avoir établi un lien de confiance avec elle.

Abus de faiblesse

Le chaman a établi une relation de confiance avec la femme. Il l’a accompagnée à la banque, car elle «avait besoin de son aide pour le code PIN et ne se déplaçait plus très bien», peut-on lire dans le jugement. C’est ainsi qu’il a effectué 21 retraits d’argent pour un montant total de plus de 100’000 francs. Sur cette somme, le prévenu a gardé 92’000 francs. L’octogénaire ne s’est pas méfiée à cause de ses «capacités cognitives fortement réduites en raison de son âge et de son état de santé». L’homme aurait sciemment profité de sa faiblesse.