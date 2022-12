Canton de Neuchâtel : Condamné pour avoir volé les maillots collectors d’un footballeur pro

«Je travaille à mi-temps, à côté du football. J’ai parqué ma voiture de fonction une demi-heure devant chez moi, et lorsque je suis retourné à mon véhicule, la vitre arrière avait été brisée et mes maillots avaient disparu», relate Max Veloso. «Ils étaient disposés dans une boîte stylée. Je pense que c’est ça qui a attiré l’œil du voleur, qui a sans doute pensé qu’il y avait des bijoux ou des montres à l’intérieur», rit le milieu de terrain.

Rapidement identifiés

Déçus ou non, le cambrioleur algérien et un autre requérant ont trouvé les maillots suffisamment à leur goût pour les porter, ignorant qu’il s’agissait de pièces de collection uniques. Et, dès lors qu’une plainte avait été déposée par le footballeur, ils ont été rapidement identifiés. «Effectivement, j’ai relaté l’incident le jeudi à la police. Le samedi, le premier individu a été arrêté. Le second l’a été le lundi suivant. Préalablement, une connaissance m’avait envoyé une photo qu’il avait reçue, où on voyait un homme porter mon maillot à Boudry», éclaire Max Veloso.